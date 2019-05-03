شكرا لقرائتكم خبر عن بعثة الزمالك تطير إلى تونس استعدادًا لمواجهة النجم الساحلي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - غادرت بعثة فريق الكرة الأول بنادي الزمالك القاهرة، في الحادية عشرة صباح اليوم الجمعة، متجهة إلى تونس استعدادًا لمواجهة فريق النجم الساحلي التونسي في سوسة بإياب الدور نصف النهائي لكأس الكونفيدرالية الإفريقية والمقررة إقامتها مساء يوم الأحد المقبل.

ويرأس البعثة إسماعيل يوسف، عضو مجلس إدارة النادي والقائم بأعمال أمين الصندوق، ويرافق البعثة المستشار أحمد جلال إبراهيم، نائب رئيس النادي، واللواء علاء مقلد، عضو مجلس الإدارة، وأمير مرتضى منصور، المشرف العام على الكرة بالنادي.

ومن المقرر أن تصل بعثة الزمالك إلى مطار المنيستير في تونس خلال رحلة تستغرق 3 ساعات ونصف الساعة، وبعدها تتوجه إلى مدينة سوسة التي تبعد عن المطار نحو 20 كيلو مترًا.