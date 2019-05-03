شكرا لقرائتكم تهنئة خاصة لحجازى وتريزيجيه من اتحاد الكرة... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل هنأ إتحاد الكرة المصرى عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك" نجمى المنتخب الوطنى أحمد حجازى ومحمود حسن تريزيجيه . وكتبت الصفحة : " يهنأ اتحاد الكرة المصرى لكرة القدم نجمى المنتخب الوطنى أحمد حجازى مدافع ويست بروميتش الانجليزى ومحمود حسن تريزيجيه لاعب قاسم باشا التركى ، وحصل حجازى أمس الخميس على جائزة أفضل لاعب فى ويست بروميتش للموسم الجارى 2018 -2019 بحسب استفتاء الجماهير " وأضاف البيان : "أما تريزيجيه فجاء فى التشكيلة المثالية بالدورى التركى للموسم الجارى بعد الأداء الذى قدمه مع قاسم باشا والارقام التى حققها مع الفريق صاحب المركز العاشر فى جدول ترتيب الدوري التركى " Advertisements وتابعت الصفحة : " ويتمنى الاتحاد المصرى مزيد من التوفيق للاعبين المحترفين فى الخارج".



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