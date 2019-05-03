شكرا لقرائتكم رئيس الزمالك مداعباً جروس: انت الملك هنا وأنا الملك برة"... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل داعب مرتضي منصور رئيس الزمالك لاعبي الفريق الأبيض في حضور الجهاز الفني خلال الجلسة الأخيرة التى جمعتهم قبل سفر البعثة اليوم إلي تونس استعدادا لمواجهة النجم الساحلي التونسي، بعد غد الأحد، علي الملعب الأولمبي بسوسة، في إياب دور قبل النهائي بالكونفدرالية.

البداية جاءت بتواجد مرتضي منصور خلال جلسة جروس مع اللاعبين وطلب من المدرب السويسري استكمال حديثه مع اللاعبين ورفض الأخير ليمازحه رئيس الزمالك بأنه يريد الحديث في الأمور الفنية مع اللاعبين قائلا له:"مش إنت المدير وأنا المساعد".

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ورد جروس علي رئيس الزمالك بأنه موافق علي حديثه مع اللاعبين في الأمور الفنية ليداعبه رئيس الزمالك قائلاً له:"إنت الملك هنا.. وأنا الملك برا"، في إشارة منه إلي إن المدير الفني هو من يمتلك كل القرارات في الملعب، وطلب مرتضي منصور من جروس بعد ذلك السماح له الحديث في الأمور الفنية مع اللاعبين ليرد عليه بالترحيب ليمازحه منصور قائلا؛"إنت بتاخدني علي اد عقلي".

وقام رئيس الزمالك بالحديث مع اللاعبين بعد ذلك عن ضرورة اللعب بأعصاب هادئة في موقعة سوسة لتخطي عقبة النجم والوصول لدور النهائي بعد الفوز في الذهاب بهدف نظيف سجله كهربا.