شكرا لقرائتكم الزمالك مهتم بضم "عكوكو" الرجاء... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل فتح مسئولو نادي الزمالك خط اتصالات مع مجلس ادارة الرجاء المطروحي من اجل الحصول علي خدمات ابراهيم رخا "عكوكو" صانع العاب الفريق المطروحى وهدافه بدوري القسم الثاني .

وكشف سعد ابوصندوق رئيس مجلس ادارة نادي االرجاء المطروحي علي قيام عدد من المسئولين بنادي الزمالك بالإتصال به هاتفيا لمعرفة الشروط المادية لإنتقال رخا للزمالك وذلك قبل إرسال العرض الرسمي من جانب القلعة البيضاء في الوقت الذي اكد فيه ابو صندوق ان هناك جلسة ستجمعه ف القريب العاجل برئيس نادي الزمالك من اجل حسم الرتوش النهائية لانتقال رخا للقلعة البيضاء .

يذكر ان ابراهيم رخا من مواليد مدينة بهتيم نفس مسقط رأس رضا عبدالعال نجم الاهلي والزمالك السابق والذ اكتشف اللاعب وضمه بعدها لصفوف طنطا قبل ان يغادر منه للرجاء المطروحي ويحتل معه صدارة هدافي الفريق بالمجموعة الثالثة بدوري القسم الثاني .