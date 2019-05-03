شكرا لقرائتكم مران الجمعة.. لاسارتى يدرب لاعبى الأهلى على كيفية التسليم والتسلم السريع للكرة... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أقدم الأورجويانى مارتن لاسارتى المدير الفنى للأهلى على تدريب اللاعبين خلال مران اليوم الجمعة على كيفية الضغط على المنافس مع الاستلام والتسلم السريع للكرة، حيث أوقف لاسارتي المران أكثر من مرة لتوجيه اللاعبين وتصحيح بعض الأمور الفنية خلال التقسيمة القوية للاعبي الفريق الت اجراها فى مران اليوم بدون مشاركة حراس المرمى .

كما خصص لاسارتي فقرة للكرات العرضية بتكليف 6 لاعبين بإرسال الكرات العرضية المتقنة من الجهتين اليمنى واليسرى، حيث تواجد في الجبهة اليمني كل من: محمد هاني وحسين الشحات وباسم علي، في حين تواجد في اليسرى كل من: محمود وحيد إسلام محارب ومحمد شريف.

ويستعد الأهلي لمواجهة النجوم المقرر لها السابعة مساء بعد غدٍ الأحد على استاد بتروسبورت في إطار مباريات الدوري.