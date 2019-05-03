شكرا لقرائتكم جيرالدو يشارك في مران الأهلى الجماعي بعد فقدان الذاكرة... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل شارك الأنجولى جيرالدو، لاعب الأهلي، في مران الفريق الجماعي صباح اليوم الجمعة على ملعب التتش بالجزيرة.

وتعافي اللاعب تماما من آلام الرأس التي تعرض لها في مباراة طلائع الجيش أمس الأول والتي بسببها غادر اللقاء وتسببت له فى فقدان الذاكرة.

وشارك اللاعب في المران كاملا اليوم استعدادا لمواجهة النجوم المقرر لها بعد غد الأحد على استاد بتروسبورت في إطار منافسات مسابقة الدوري الممتاز.