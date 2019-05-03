شكرا لقرائتكم لاسارتى يستعرض التحضير لمباراة النجوم مع معاونيه... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل اجتمع مارتن لاسارتي المدير الفني للأهلي مع جهازه المعاون على هامش مران الفريق صباح اليوم الجمعة على ملعب التتش بالجزيرة.

اشتعرضت الجلسة الحديث عن بعض الأمور الفنية الخاصة بمباراة النجوم المقرر السابعة مساء بعد غد الأحد على استاد بتروسبورت في إطار مباريات الدوري الممتاز.

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يذكر أن الأهلي حقق فوزًا ثمينًا على طلائع الجيش أمس الأول 2-1 في المباراة التي جمعت الفريقين على استاد المكس بالإسكندرية ضمن منافسات الجولة الـ31 من منافسات الدوري الممتاز.

وفى ذات لاسياق خاض لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي تدريبات بدنية بالجري حول الملعب في نهاية المران الصباحي اليوم الجمعة على ملعب التتش بالجزيرة.

ووضع اليخاندرو خافيير مخطط الأحمال البدنية بالجهاز الفني للفريق برنامجا استشفائيا؛ استعدادا لمواجهة النجوم المقرر لها السابعة مساء بعد غدٍ الأحد على استاد بتروسبورت في الدوري الممتاز.