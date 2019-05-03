شكرا لقرائتكم خبر عن مرتضى منصور لجروس: "أنت الملك.. وبتاخدنى على أد عقلى" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهدت الجلسة الأخيرة بين مرتضى منصور، رئيس الزمالك، مع اللاعبين فى حضور الجهاز الفنى، مداعبات من جانب رئيس النادى الأبيض للسويسرى كريستيان جروس قبل سفر البعثة اليوم إلى تونس استعداداً لمواجهة النجم الساحلى التونسى، بعد غد الأحد، على الملعب الأولمبى بسوسة، فى إياب دور قبل النهائى بالكونفدرالية.

جاءت البداية بتواجد مرتضى منصور خلال جلسة جروس مع اللاعبين، وطلب من المدرب السويسرى استكمال حديثه مع اللاعبين ورفض الأخير ليمازحه رئيس الزمالك بأنه يريد الحديث فى الأمور الفنية مع اللاعبين قائلا له، "مش أنت المدير وأنا المساعد".

ورد جروس على رئيس الزمالك بأنه موافق على حديثه مع اللاعبين فى الأمور الفنية ليداعبه رئيس الزمالك قائلاً له، "أنت الملك هنا.. وأنا الملك برا"، فى إشارة منه إلى أن المدير الفنى هو من يمتلك كل القرارات فى الملعب، وطلب مرتضى منصور من جروس بعد ذلك السماح له الحديث فى الأمور الفنية مع اللاعبين ليرد عليه بالترحيب ليمازحه منصور قائلا؛"إنت بتاخدنى على اد عقلى".

وتحدث رئيس الزمالك مع اللاعبين بعد ذلك عن ضرورة اللعب بأعصاب هادئة فى موقعة سوسة لتخطى عقبة النجم والوصول لدور النهائى بعد الفوز فى الذهاب بهدف نظيف سجله كهربا.