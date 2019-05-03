لاسارتى يركز على العرضيات والضغط على المنافس فى استعدادات الأهلى للنجوم

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حرص الأورجويانى مارتن لاسارتى، المدير الفنى لفريق الكرة بالأهلى، على تدريب اللاعبين خلال مران اليوم الجمعة على كيفية الضغط على المنافس مع الاستلام والتسلم السريع للكرة، حيث أوقف لاسارتى المران أكثر من مرة لتوجيه اللاعبين وتصحيح بعض الأمور الفنية خلال التقسيمة القوية للاعبى الفريق التى أجراها فى مران اليوم بدون مشاركة حراس المرمى .
كما خصص لاسارتى فقرة للكرات العرضية بتكليف 6 لاعبين بإرسال الكرات العرضية المتقنة من الجهتين اليمنى واليسرى، حيث تواجد فى الجبهة اليمنى كل من: محمد هانى وحسين الشحات وباسم على، فى حين تواجد فى اليسرى كل من: محمود وحيد إسلام محارب ومحمد شريف.
ويستعد الأهلى لمواجهة النجوم المقرر لها السابعة مساء بعد غدٍ الأحد على استاد بتروسبورت فى إطار مباريات الدورى.
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