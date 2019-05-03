شكرا لقرائتكم خبر عن لاسارتى يجتمع مع الجهاز المعاون.. ومران بدنى للاعبى الأهلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - عقد مارتن لاسارتى، المدير الفنى للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، جلسة مع جهازه المعاون على هامش مران الفريق صباح اليوم الجمعة على ملعب التتش بالجزيرة.

وشهدت الجلسة الحديث عن بعض الأمور الفنية الخاصة بمباراة النجوم، المقرر لها السابعة مساء بعد غد الأحد على استاد بتروسبورت فى إطار مباريات الدورى الممتاز.

يذكر أن الأهلي حقق فوزًا ثمينًا على طلائع الجيش أمس الأول 2-1 في المباراة التى جمعت الفريقين على استاد المكس بالإسكندرية ضمن منافسات الجولة الـ31 من منافسات الدوري الممتاز.

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وفى ذات السياق، خاض لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بالنادى الأهلي تدريبات بدنية بالجرى حول الملعب فى نهاية المران الصباحى اليوم الجمعة على ملعب التتش بالجزيرة.

ووضع اليخاندرو خافيير مخطط الأحمال البدنية بالجهاز الفني للفريق برنامجا استشفائيا؛ استعدادا لمواجهة النجوم المقرر لها السابعة مساء بعد غدٍ الأحد على استاد بتروسبورت في الدوري الممتاز.