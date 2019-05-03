الجبلاية تهنئ تريزيجيه وحجازى بجوائز الأفضل

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أصدر اتحاد الكرة المصرى، عبر صفحته الشخصية على فيس بوك، بياناً يهنئ خلاله نجمى المنتخب الوطنى أحمد حجازى ومحمود حسن تريزيجيه. وكتبت الصفحة، "يهنئ اتحاد الكرة المصرى لكرة القدم نجمى المنتخب الوطنى أحمد حجازى مدافع ويست بروميتش الإنجليزى ومحمود حسن تريزيجيه لاعب قاسم باشا التركى، وحصل حجازى أمس الخميس على جائزة أفضل لاعب فى ويست بروميتش للموسم الجارى 2018 -2019 بحسب استفتاء الجماهير". Advertisements وأضاف البيان، "أما تريزيجيه فجاء فى التشكيلة المثالية بالدورى التركى للموسم الجارى بعد الأداء الذى قدمه مع قاسم باشا والأرقام التى حققها مع الفريق صاحب المركز العاشر فى جدول ترتيب الدورى التركى". وتابعت الصفحة، "ويتمنى الاتحاد المصرى مزيداً من التوفيق للاعبين المحترفين فى الخارج".

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