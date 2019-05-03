شكرا لقرائتكم خبر عن جيرالدو يشارك فى المران الجماعى للأهلى بعد استعادة الذاكرة والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - انتظم جيرالدو، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادى الأهلي، فى مران الفريق الجماعى صباح اليوم الجمعة على ملعب التتش بالجزيرة.
وتعافى جيرالدو تماماً من آلام الرأس التى تعرض لها فى مباراة طلائع الجيش أمس الأول والتى بسببها غادر اللقاء وتسببت له فى فقدان الذاكرة.
وشارك اللاعب فى المران كاملا اليوم استعدادا لمواجهة النجوم المقرر لها بعد غد الأحد على استاد بتروسبورت فى إطار منافسات مسابقة الدورى الممتاز.
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