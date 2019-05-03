انت الان تتابع ميسي يقترب من الفوز بالكرة الذهبية السادسة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل
تحرير:خالد الفوي ٠٣ مايو ٢٠١٩ - ١٠:١٣ ص
ليونيل ميسي
يعزز النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي من حظوظه في الفوز بالكرة الذهبية هذا العام أسبوعًا بعد أسبوع، وكان آخرها لوحته الفنية الرائعة التي قدمها أمام ليفربول يوم الأربعاء الماضي في دوري أبطال أوروبا، حيث سجل هدفين من بينهما هدف رائع من ركلة حرة، وأثبتت السنوات الأخيرة أن اللاعب الأفضل في العالم ليس شرطًا أن يفوز بالكرة الذهبية، حيث تذهب تلك الجائزة إلى لاعب توج بلقب دوري أبطال أوروبا، وهو الأمر الذي يدركه ميسي جيدًا، وبات قريبًا من إتمام المهمة بالعودة ببرشلونة إلى قمة الكرة الأوروبية من جديد هذا الموسم.
وقدم ميسي عرضًا رائعًا أمام ليفربول، حتى لاعبو الريدز أشادوا بما قدمه النجم الأرجنتيني في الفوز بثلاثية نظيفة، وقال المدافع الهولندي فيرجيل فان دايك: "أنا ممتن للغاية بعدم وجودي في إسبانيا، وبالتالي عدم حاجتي لمواجهته كل موسم". وبدوره قال يورجين كلوب مدرب ليفربول: "أعرف تمامًا أن ميسي لاعب من الطراز
وبدوره قال يورجين كلوب مدرب ليفربول: "أعرف تمامًا أن ميسي لاعب من الطراز الرفيع، وبالتالي لم أشعر بالمفاجأة مما قدمه أمامنا، وفي الوقت الحالي، من الواضح أنه لا يمكن إيقافه حتى في الركلات الحرة".
وانتشر الهدف الثاني لميسي بشدة في مختلف أنحاء العالم، حيث سجل هدفه الثامن هذا الموسم من ركلات حرة، وهو رقم قياسي للنجم الأرجنتيني.
و يبقى القليل من الأرقام القياسية التي لم يحطمها ميسي حتى الآن، وأبرزها الفوز بالكرة الذهبية للمرة السادسة وفض الشراكة مع النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو.
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