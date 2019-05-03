انت الان تتابع نجم أرسنال: تعلمنا من أخطائنا وأتمنى ألا نكررها ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

٠٣ مايو ٢٠١٩ - ١٠:١٥ ص

بيير إيميريك أوباميانج

عبر الجابوني بيير إيميريك أوباميانج، مهاجم أرسنال الإنجليزي، عن سعادته بالهدف القاتل الذي سجله أمام فالنسيا، بالثواني الأخيرة من مباراة ذهاب نصف نهائي الدوري الأوروبي، حيث قال: "أتمنى أن يكون للهدف الثالث أهميته. لم نبدأ اللقاء بشكل جيد، لكننا تداركنا الهدف الأول ونجحنا في التعويض، وبدأنا ببعض التوتر لأننا خسرنا في آخر 3 مباريات لنا، ولدينا فرصة كبيرة لبلوغ النهائي. نعلم مدى صعوبة المواجهة المقبلة، لكن إذا قدمنا نفس المستوى فسننجح، ونستهدف الوصول إلى نهائي اليوروبا ليج والفوز باللقب".

Advertisements

وواصل بيير إيميريك أوباميانج: "ستكون فرصة للتأهل إلى دوري الأبطال الموسم المقبل. العام الماضي خرجنا من نصف النهائي، لكننا تعلمنا من أخطائنا وأتمنى ألا نكررها ثانية. سنبذل أقصى ما بوسعنا للتأهل إلى التشامبيونز ليج". وفاز أرسنال على ضيفه فالنسيا بنتيجة 3-1، في ذهاب قبل نهائي الدوري الأوروبي، وحقق