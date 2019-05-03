انت الان تتابع مدرب فالنسيا: الهزيمة من أرسنال قاسية وتنقصنا الخبرة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

٠٣ مايو ٢٠١٩ - ١٠:٢١ ص

أرسنال وفالنسيا

أبدى مدرب فالنسيا، مارسيلينو جارسيا، حزنه الشديد عقب خسارته أمام أرسنال الإنجليزي، بنتيجة 3-1، في ذهاب نصف نهائي الدوري الأوروبي، كما وجه المدرب انتقادات للاعبيه بسبب الأخطاء الدفاعية، مما تسبب في استقبال ثلاثة أهداف، وقال مارسيلينو جارسيا: "نشعر بحزن شديد لعدم تحقيق نتيجة أفضل من ذلك. أرى أنها خسارة قاسية، وأرسنال كان أكثر حسمًا بتسجيل هدفين من فرصتين، أعتقد أن جمهور فالنسيا لا يرى أن الخصم قد تفوق علينا، والفريق كان ينقصه الخبرة في مثل هذه المواجهات"، مقارنة بلاعبي أرسنال.

Advertisements

وحقق بيتر تشيك، حارس أرسنال، رقمًا سلبيًا خلال المباراة، ووفقًا لشبكة "سكواكا" للإحصائيات، فإن تشيك خلال الشوط الأول قام بـ7 تمريرات، لكن جميعها لم تذهب إلى لاعبي أرسنال. ولم ينجح فريق فالنسيا، في تعويض أي خسارة تعرض لها بنتيجة (1-3) في أي من مباريات العودة بالأدوار الإقصائية في المنافسات الأوروبية،