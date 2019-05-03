تفاصيل الساعات الأخيرة في حياة لاعبة الأهلي الراحلة

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٠٢ مايو ٢٠١٩ - ١١:٣٩ م
كشف مصدر مقرب من أسرة اللاعبة، نور أحمد كمال حافظ لاعبة فريق كرة اليد بالقلعة الحمراء، التي توفيت مساء اليوم الخميس، عن تفاصيل الساعات الأخيرة في حياة اللاعبة قبل رحيلها؛ حيث قال المصدر، إن صاحبة الـ23 عامًا، أدت صلاة الفجر، وهي صائمة، قبل أن تذهب إلى النوم، وطلبت من والدتها أن توقظها في الصباح، وعندما حاولت والدتها إيقاظها، وجدتها قد فارقت الحياة، وستشيع الجنازة غدًا بعد صلاة الجمعة من مسجد فاطمة الشربتلي بالتجمع الخامس، وكان ياسر صلاح رئيس جهاز فريق كرة اليد بالنادي، قد أعلن عن وفاة اللاعبة.
وأصدر النادي الأهلي بيانًا ينعي فيه اللاعبة، وجاء كالتالي: "رئيس مجلس الإدارة والسادة أعضاء المجلس والمدير التنفيذي وقطاعات النادي الرياضية ينعون ببالغ الحزن والأسى المغفور لها -بإذن الله- نور أحمد كمال حافظ لاعبة الفريق الأول لكرة اليد للسيدات التي وافتها المنية اليوم الخميس، داعين المولى -عزَّ وجلَّ-
يذكر أن نور حفيدة كمال حافظ عضو مجلس إدارة اتحاد اليد السابق، وأحد رموز النادي الأهلي، وله صالة تحمل اسمه في القلعة الحمراء، وقد توجت الراحلة مع فريق الأهلي بلقب السوبر بعد الفوز على الشمس، كما حصلت هذا الموسم على لقب الدورى وكأس مصر وبطولة منطقة القاهرة.
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