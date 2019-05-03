انت الان تتابع مدرب أرسنال يتغنى بفالنسيا ويتحدث عن صعوبة الإياب ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل
٠٣ مايو ٢٠١٩ - ١٠:١٣ ص
أوناي إيمري
علق الإسباني أوناي إيمري، المدير الفني لنادي أرسنال، على فوز فريقه على فالنسيا في ذهاب نصف نهائي الدوري الأوروبي، قائلا: "في مباراة الذهاب أردنا تحقيق نتيجة جيدة، كنا ندرك أن الأمر سيكون صعبًا، وقمنا برد فعل جيد بعد أن استقبلنا الهدف الأول، حيث إن الفريق تمتع بالهدوء والروح للعودة في النتيجة، ونجحنا في استغلال الفرص أمام الخصم، كما أن الأهداف في الشوط الأول منحت الفريق الكثير من الثقة، وأردنا تحقيق الفوز وعدم استقبال هدف جديد، لكن كان يجب علينا أن نواصل اللعب والهجوم، وجاء الهدف الثالث في نهاية اللقاء، وهو أمر مهم للغاية بالنسبة إلينا".
وواصل إيمري: "فالنسيا فريق جيد ويملك العديد من اللاعبين المميزين في الدفاع وخط الوسط، كما أنهم مميزون في الكرات الثابتة، وسنواصل العمل على ما يمكننا تحسينه في الفريق، ولكن بشكل عام في مباراة الذهاب نستطيع أن نسعد باللاعبين والجماهير، والآن سنبدأ في الإعداد بنفس المستوى لمباراة الإياب، الخميس المقبل،
وفاز أرسنال على ضيفه فالنسيا بنتيجة 3-1، في ذهاب قبل نهائي الدوري الأوروبي، وتقدم فالنسيا في الدقيقة العاشرة عن طريق مختار دياكابي من ضربة رأس متقنة، ليهز شباك تشيك.
وفي الدقيقة 18، سجل لاكازيت هدف التعادل لأرسنال، قبل أن يعود ليسجل الهدف الثاني في الدقيقة 25، وسجل أوباميانج الهدف الثالث لأصحاب الأرض في الدقيقة الأخيرة من الوقت الأصلي للمباراة، ليمنح فريقه فوزا مريحًا قبل مباراة العودة.
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