الان تتابع مدربا أرسنال وفالنسيا: مواجهة الدوري الأوروبي لم تحسم بعد والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل لندن - الخليج 365:

فاز أرسنال الإنجليزي على فالنسيا الإسباني، بثلاثة أهداف مقابل هدف، في ذهاب نصف نهائي الدوري الأوروبي لكرة القدم أمس الخميس، ورغم النتيجة الثقيلة لكن كلا المدربين لأرسنال وفالنسيا يؤمنان أن المواجهة ما زالت لم تحسم بعد.

ومنحت ثنائية ألكسندر لاكازيت، بالإضافة إلى هدف بيير-إيمريك أوباميانج المتأخر، الفوز لصاحب الأرض، بعدما افتتح مختار دياكابي التسجيل مبكرا للفريق الإسباني.

لكن أوناي إيمري مدرب أرسنال كان حذرا بشأن فرص فريقه في بلوغ النهائي باكو في وقت لاحق من الشهر الحالي.

وأبلغ المدرب الإسباني الصحفيين: “إنها نتيجة جيدة لكن مباراة الإياب ستكون صعبة جدا وربما مختلفة. أعتقد أن الفرص متساوية.. المنافس سيشعر بقوته بدعم جماهيره”.

وبدا مارسيلينو مدرب بلنسية متفقا مع ما قاله نظيره. وأورد: “لا أعتقد أن أي مشجع لفالنسيا سيفكر أن أرسنال كان أقوى منا. نحن متحمسون ومتفائلون. لو حصلنا على دعم جماهيرنا وقمنا بالأشياء الصحيحة فسنستطيع الفوز الأسبوع المقبل”.

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وقدم أرسنال أداء سيئا هذا الموسم خارج ملعبه واهتزت شباكه عشر مرات في آخر أربع مباريات بجميع المسابقات.

ويبدو أن الفوز بلقب الدوري الأوروبي هو الطريق الأضمن للجانرز للعودة إلى دوري أبطال أوروبا في الموسم المقبل إذ يبتعد حاليا عن المربع الذهبي في الدوري الإنجليزي الممتاز.

وأشار إيمري إلى أنه يتطلع للعودة إلى ميستايا بعدما قاد بلنسية إلى المركز الثالث في الدوري خلف برشلونة وريال مدريد ثلاث مرات متتالية من 2010 وحتى 2012.

وقال: “أريد الاستمتاع باللعب هناك مع لاعبي فريقي وجماهيرنا. الأجواء ستكون صعبة.. سنستعد للمباراة بالتفكير في الفوز والتسجيل والاستفادة من

هجماتنا لكن الأمر يعتمد على الكثير”.

وبدا أن مارسيلينو يشعر أن نتيجة مباراة أمس الخميس جاءت مجاملة لأرسنال، وأضاف: “لا أعتقد أن أرسنال توقع هذه النتيجة لكن المباراة

استمرت حتى الثانية الأخيرة.. أرسنال يملك مهاجمين جيدين. لا أعلم ما هو سعرهما لكن لو ارتكبت أقل خطأ على هذا المستوى فهما سيستغلان ذلك”.

لكن المدرب الإسباني شدد على أن آمال فريقه ما زالت قائمة، وقال: “الهدف الثالث كان مفاجئا ويجعل الأمور صعبة علينا. لكن هذا لن يؤثر في تفكيرنا في أننا نستطيع تحقيق الفوز وبلوغ النهائي”.