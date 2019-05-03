شكرا لقرائتكم خبر عن جروس يعلن قائمة الزمالك في مواجهة النجم الساحلي بتونس والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب أعلن السويسري كريستيان جروس، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، قائمة الفريق التي ستسافر اليوم الجمعة استعدادًا لمواجهة النجم الساحلي، في إياب الدور نصف النهائي لكأس الكونفيدرالية الأفريقية، والتي ستقام على ملعب سوسة بتونس الأحد المقبل. وضمت قائمة الزمالك اللاعبين: محمود جنش – عماد السيد – عمر صلاح في حراسة المرمي Advertisements

محمود الونش – محمود علاء – عبدالله جمعة- حمدي النقاز – بهاء مجدي – محمد عبدالغني – محمد عبدالسلام في خط الدفاع طارق حامد – محمود عبدالعزيز – محمد حسن – إبراهيم حسن – محمود كهربا – يوسف أوباما – محمد إبراهيم – أيمن حفني – أحمد زيزو في خط الوسط حميد أحداد – عمر السعيد في خط الهجوم ويستعد الأبيض بقيادة كريستيان جروس مدرب نادي الزمالك لمواجهة فريق النجم الساحلي التونسي الأحد المقبل في إياب الدور نصف النهائي بكأس الكونفيدرالية الإفريقية في ملعب سوسة بتونس.

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