شكرا لقرائتكم خبر عن أمير مرتضى: الزمالك سيعود من تونس ببطاقة التأهل لنهائي كأس الكونفيدرالية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أكد أمير مرتضى منصور المشرف على الكرة بنادي الزمالك أن لاعبي الفريق تعاهدوا على العودة من تونس ببطاقة التأهل لنهائي كأس الكونفيدرالية بعد تخطي مباراة العودة أمام النجم الساحلي في إياب الدور نصف النهائي للبطولة.

Advertisements

وأضاف أمير مرتضى أنه يثق في لاعبي الزمالك ورجولتهم في المباراة، مشيرا إلى أنهم لا يركزون إلا في المباراة فقط من أجل إسعاد جماهير الزمالك.

كما أشار المشرف على الكرة بالزمالك إلى أنه يطمئن جماهير الزمالك بأن االفريق جاهز لمباراة النجم الساحلي ويركز تماما في اللقاء المهم وسيحقق نتيجة إيجابية تضمن له التأهل للنهائي.

وتغادر بعثة فريق الكرة الأول بنادي الزمالك القاهرة في الحادية عشرة صباح اليوم الجمعة متوجهة إلى تونس استعدادا لمواجهة فريق النجم الساحلي التونسي في سوسة بإياب الدور نصف النهائي لكأس الكونفيدرالية الإفريقية والمقررة إقامتها مساء يوم الأحد المقبل.