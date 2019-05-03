السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل مكة - مكة المكرمة نظمت الهيئة العامة للرياضة أمس فعاليات متنوعة في الساحات الخارجية لاستاد الملك فهد الدولي سبقت مباراة الاتحاد والتعاون على نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين، خصصتها للجمهور والأطفال والعائلات. وبدأت الفعاليات في الرابعة عصرا واستمرت إلى ما بعد نهاية المباراة. ومن بين ما قدم لجمهور المباراة وجبات شعبية مجانية، فيما شهدت القرية التراثية المصاحبة تقديم عدد من العروض. أبرز الفعاليات المصاحبة للنهائي عروض ونشاطات لجميع الأعمار

مطاعم متنوعة

ألعاب شعبية وتراثية

تحديات

منافسات رياضية

عروض ألعاب نارية

حفل غنائي للفنان رابح صقر



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كانت هذه تفاصيل خبر قرية تراثية وأطعمة شعبية مجانية للجمهور لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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