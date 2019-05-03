الرياض يونايتد بطل المبادرة الدبلوماسية للسلة

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل لجين الأحمدي - جدة

توج فريق الرياض يونايتد بلقب بطولة المبادرة الدبلوماسية لكرة السلة، عقب فوزه على فريق الدبلوماسيات 12 ـ 10 أمس الأول بمدارس الملك فيصل بالرياض.

وكرمت رئيس واستشاري أمراض وجراحة العيون، عضو مجلس الشورى السابقة، الدكتورة سلوى الهزاع، والقائم بأعمال السفير الأمريكي مارتينا سترونغ، الفريق البطل وقائدته لينا آل معينا بالكأس، الذي تم إهداؤه للسفيرة البلجيكية.

من جانبها أكدت لينا آل معينا الشريك المؤسس لفريق الرياض يونايتد لكرة السلة، أن الفريق الفائز هو أحد فروع أكاديمية جدة يونايتد الرياضية، مبينة أن المبادرة تهدف إلى تعزيز العلاقات الدبلوماسية بين الفريق المحلي من القيادات النسائية في مختلف المجالات وفريق الدبلوماسيات من مختلف الدول بقيادة السفيرة البلجيكية دومينيك مينور، وممثلي سفارات سويسرا وإنجلترا والولايات المتحدة الأمريكية وتايوان ومواطنة من الجزائر.