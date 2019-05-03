تدشين مقر اتحاد المنطاد بالعلا

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -
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دشن أمس في محافظة العلا مقر الاتحاد السعودي للمنطاد في يوم تضمن إطلاق مجموعة من المناطيد يقودها طيارون من جميع أنحاء العالم.
ويهدف اتحاد اللعبة إلى تطوير رياضة المناطيد بجميع أشكالها في المملكة، سواء ذات المحركات أو التي تعتمد على الرياح.
واختيرت العلا لاحتضان مقر الاتحاد، بعد نجاح مهرجان المناطيد الذي أقيم ضمن فعاليات موسم شتاء طنطورة الأول 2018 - 2019م في العلا، والذي زين فيه نحو 100 منطاد سماء العلا ليتناغم بألوان المناطيد الزاهية مع مشهد الجبال المتسلسلة الذي يتخلل طبيعة العلا الساحرة.
من جانبه أبان الرئيس التنفيذي للهيئة الملكية لمحافظة العلا رئيس الاتحاد السعودي للمنطاد عمرو المدني، بأن اتحاد اللعبة سيعمل على تطوير صناعة رياضة المناطيد بجميع أشكالها من خلال توفير منصة حيوية لتجارب مثيرة لعشاق المغامرات والزوار من جميع الشرائح.
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