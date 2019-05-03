استضافة بعد غياب

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل (مكة، هيئة الرياضة) باستضافته نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين بين الاتحاد والتعاون أمس، عاد استاد الملك فهد الدولي (درة الملاعب) لاحتضان نهائي البطولة مجددا بعد غياب نحو 6 سنوات، حيث يعود تاريخ آخر نهائي استضافه بكأس الملك إلى 2013 عندما التقى الشباب بالاتحاد وخطف الأخير اللقب بفوزه 4 - 2.



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