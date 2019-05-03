شكرا لقرائتكم وصايا مرتضى منصور الثلاث للاعبى الزمالك لإسقاط النجم الساحلى... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل قدم مرتضى منصور رئيس نادى الزمالك، عدة نصائح لاعبى الفريق الأبيض من أجل الاستعداد الجيد لمواجهة النجم الساحلى التونسى، التى ستجمع الفريقين يوم الأحد المقبل، فى إياب دور نصف نهائى الكونفدرالية الأفريقية، بعدما انتهت مباراة الذهاب فى برج العرب، بفوز الأبيض بهدف نظيف أحرزه محمود كهربا.

وشهدت جلسة مرتضى منصور مع لاعبى الزمالك، التأكيد على ضرورة قراءة سورة الفاتحة والمعوذتين وآية الكرسى، قبل المباراة المرتقبة أمام النجم الساحلى، فى آخر وصاياه لهم قبل السفر إلى تونس.