شكرا لقرائتكم رئيس الزمالك يطالب القائد بجمع 1000 جنيه لنحر العجول بعد العودة من تونس... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل اقترح مرتضي منصور رئيس نادى الزمالك، علي حازم إمام قائد الفريق، جمع ألف جنيه من كل لاعب، من أجل ذبح عدد من العجول عقب العودة من تونس، وتوزيعها على المحتاجين فى مستهل شهر رمضان المبارك، مطالب اللاعبين بضرورة المواظبة على نحر الذبائح بصورة مستمرة. Advertisements واستفسر مرتضى منصور، من حازم إمام، عن سبب عدم ذبح العجول قبل مواجهة النجم الساحلى التونسى، التى ستجمع الفريقين يوم الأحد المقبل، فى إياب دور نصف نهائى الكونفدرالية الأفريقية. يذكر أن مباراة الذهاب التى جمعت بين الزمالك والنجم الساحلى على ستاد برج العرب بالإسكندرية، قد انتهت مباراة الذهاب فى برج العرب، بفوز الأبيض بهدف نظيف أحرزه محمود كهربا.

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