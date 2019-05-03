شكرا لقرائتكم بعد استبعاد عنتر وبوطيب.. فريق الزمالك يطير إلى سوسة لمواجهة النجم الساحلي... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل وصلت بعثة الفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك إلى مطار القاهرة استعداداً للسفر على متن طائرة خاصة إلى تونس من أجل خوض المباراة الحاسمة أمام النجم الساحلى المقرر إقامتها على استاد الملعب الأوليمبي بـ"سوسة" يوم الأحد المقبل فى إياب نصف نهائى الكونفدرالية الأفريقية.

كان الزمالك فاز فى مباراة الذهاب التى اقيمت الأحد الماضى على استاد برج العرب بالإسكندرية بهدف دون رد أحرزه محمود عبد المنعم "كهربا"، ويحتاج أبناء القلعة البيضاء الفوز أو التعادل بأى نتيجة لخطف بطاقة العبور إلى النهائى.

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ويترأس بعثة الزمالك إسماعيل يوسف عضو مجلس إدارة النادى، بالإضافة إلى الجهاز الفنى بقيادة السويسرى كريستيان غروس.

وتضم قائمة اللاعبين: محمود عبد الرحيم "جنش"-عماد السيد - عمر صلاح - محمود الونش - محمود علاء - عبد الله جمعة- حمدي النقاز - بهاء مجدي - محمد عبد الغني - محمد عبد السلام - طارق حامد - محمود عبد العزيز - محمد حسن - إبراهيم حسن - محمود كهربا - يوسف أوباما - محمد إبراهيم - أيمن حفني - أحمد زيزو -حميد أحداد - عمر السعيد، في حين تم استبعاد الثنائى محمد عنتر وخالد بوطيب للإصابة.