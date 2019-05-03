شكرا لقرائتكم خبر عن وصفة قرآنية.. تعرف على وصايا مرتضى للاعبى الزمالك قبل لقاء النجم الساحلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - طالب مرتضى منصور، رئيس نادى الزمالك، لاعبى الفريق بالاستعداد الجيد لمواجهة النجم الساحلى التونسى، التى ستجمع الفريقين الأحد المقبل، فى إياب نصف نهائى الكونفدرالية الأفريقية، بعدما انتهت مباراة الذهاب فى برج العرب بفوز الأبيض بهدف نظيف أحرزه محمود كهربا.

وشهدت جلسة مرتضى منصور مع لاعبى الزمالك التأكيد على ضرورة قراءة سورة الفاتحة والمعوذتين وآية الكرسى قبل المباراة المرتقبة أمام النجم الساحلى، فى آخر وصاياه لهم قبل السفر إلى تونس.