شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الزمالك يطالب حازم إمام بجمع 1000 جنيه من كل لاعب لذبح عجول والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استفسر مرتضى منصور، رئيس نادى الزمالك، من حازم إمام قائد الفريق عن سبب عدم ذبح العجول قبل مواجهة النجم الساحلى التونسى، التى ستجمع الفريقين الأحد المقبل، فى إياب دور نصف نهائى الكونفدرالية الأفريقية.

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واقترح مرتضى منصور على حازم إمام جمع ألف جنيه من كل لاعب من أجل ذبح عدد من العجول عقب العودة من تونس، وتوزيعها على المحتاجين فى مستهل شهر رمضان المبارك، مطالباًَ اللاعبين بضرورة المواظبة على نحر الذبائح بصورة مستمرة.

يذكر أن مباراة الذهاب التى جمعت الزمالك والنجم الساحلى على استاد برج العرب بالإسكندرية انتهت مباراة الذهاب فى برج العرب بفوز الأبيض بهدف نظيف أحرزه محمود كهربا.