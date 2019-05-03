شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يصل مطار القاهرة للسفر إلى تونس لمواجهة النجم فى الكونفدرالية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وصل فريق الزمالك إلى مطار القاهرة، منذ قليل، للسفر على متن طائرة خاصة إلى مدينة سوسة التونسية استعداداً لخوض مباراته أمام النجم الساحلى فى المباراة التى ستجمع الفريقين الأحد المقبل، فى إياب دور نصف نهائى الكونفدرالية الأفريقية.

وانتهت مباراة الذهاب بين الزمالك والنجم الساحلى بفوز الأبيض بهدف نظيف أحرزه محمود كهربا، على ستاد برج العرب بالإسكندرية .

وكان السويسرى كريستيان جروس، المدير الفنى للزمالك، قد أعلن قائمة الفريق لرحلة تونس والتى شهدت استبعاد الثنائى محمد عنتر وخالد بوطيب للإصابة، وضمت القائمة كلاً من: محمود جنش - عماد السيد - عمر صلاح - محمود الونش - محمود علاء - عبد الله جمعة- حمدي النقاز - بهاء مجدي - محمد عبد الغني - محمد عبد السلام - طارق حامد - محمود عبد العزيز - محمد حسن - إبراهيم حسن - محمود كهربا - يوسف أوباما - محمد إبراهيم - أيمن حفني - أحمد زيزو -حميد أحداد - عمر السعيد.



احمد سيد زيزو



الزمالك فى مطار القاهرة



الزمالك فى مطالار القاهرة

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الونش ومحمود علاء



بهاء مجدي



حمدي النقاز



عمر السعيد وعماد السيد وعلاء



لاعبى الزمالك



لاعبي الزمالك فى المطار