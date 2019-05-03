شكرا لقرائتكم خبر عن الغناء يليق بك.. 5 لاعبين يرفعون شعار "أنا مطرب" والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - الفن و الرياضة وجهان لعملة واحدة، خاصة وأن كلاهما يغذى الروح ويهذب النفس ويقومها ، كما أن العلاقة بين الفن و الرياضة وصلت إلى مرحلة كبيرة من النضج ، حيث يرتبط اهل الفن بعلاقة طيبة مع نجوم الرياضة .
وفى ظل قوة العلاقة بين أهل الفن و الرياضة ، ظهر فى الفترة الاخيرة أكثر من نجم كروى ، يمارس هواية أخرى بخلاف كرة القدم ، وهى الغناء ، حيث شهدت الفترة الأخيرة ظهور أكثر من نجم كروى يغنى فى مناسبات مختلفة، ومنهم شيكابالا والذى دائما يظهر متقمصا شخصية محمد منير.
ومن هؤلاء النجوم كل من أحمد حسن و كهربا و شيكابالا و عمرو وردة ، و غيرهم:
شيكابالا ظهر فى الفترة الاخيرة فى دور المطرب بعيدا عن الملاعب، حيث تقمص شخصية شيكابالا فى اكثر من مناسبة ، و و كذلك غنى بجوار الفنان محمد حماقى فى فرح على جبر لاعب فريق بيراميدز
من أشهر اللاعبين الذين ظهروا فى الفترة الاخيرة يتقمصون دور المطربين عمرو وردة لاعب المنتخب و المحترف فى أتروميتوس اليونانى ، والذى ظهر فى أحد الكافيهات حاملا الة موسيقية و يردد بعض الاغانى الاجنبية
الصقر أحمد حسن نجم الاهلى و الزمالك السابق ، ظهر فى الفترة الاخيرة بجوار محمد حماقى وهو يردد أحد الأغنيات ، و نشر المقطع عبر صفحته بالفيس بوك وعلق عليها " اللهم بلغت ,خالي بالك بعد كده متبقاش تسيبلي المايك تاني يا حماقي "
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A post shared by Ahmed Hassan (@17ahmedhassan) onJun 19, 2018 at 6:07am PDT
كما سبق له الظهور فى روسيا العام الماضى وعلق عليه عبر صفحته بانستجرام ، قولت اسيب بصمة فى روسيا وتحذير لحماقى و تامر حسنى و باقى الجيل "
حرص باسم مرسى لاعب الزمالك ، خلال فترة احترافه فى أحد الاندية اليونانية على الغناء للاعبى الفري ق، خلال احدى المعسكرات ، حيث جلس فى المنتصف ، و بدأ فى الغناء للهضبة عمرو دياب ، و سط ضحات من زملاؤه
كما ظهر كهربا لاعب الزمالك على " ستورى " الفيس بوك " وهو يغنى أحدى أغنية كاريوكى
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