شكرا لقرائتكم خبر عن قصة صور.. رجب بكار من الصعيد الجوانى إلى أمم أفريقيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - دخل رجب بكار ظهير أيمن فريق بيراميدز اهتمامات خافيير أجيرى المدير الفنى لمنتخب مصر، لضمه لقائمة الفراعنة فى أمم أفريقيا 2019 .

وقد بدأ بكار مسيرته الكروية فى نادى الألومنيوم ، ثم انتقل منه إلى إنبى ، ثم الداخلية ، و سموحة ، وفى عام 2018 انتقل إلى بيراميدز ، وتألق مع الفريق بشدة ، حتى لفت نظر الجهاز الفنى للمنتخب

وقد شارك بكار خلال الموسم فى 22 مباراة بمسابقة الدورى، مباراة واحدة فى الكأس ، أحرز هدفان ، و صنع اخر لزملاؤه .



بكار بالبدلة



بكار ع حمام السباحة



بكار فى احد المولات

Advertisements



بكار فى النادى



بكار و صلاح سليمان وعزومة سمك



بكار و كينو



بكار وشيكا



بكار



رجب بكار والسلفى