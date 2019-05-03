قصة صور.. رجب بكار من الصعيد الجوانى إلى أمم أفريقيا

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - دخل رجب بكار ظهير أيمن فريق بيراميدز اهتمامات خافيير أجيرى المدير الفنى لمنتخب مصر، لضمه لقائمة الفراعنة فى أمم أفريقيا 2019 .
وقد بدأ بكار مسيرته الكروية فى نادى الألومنيوم ، ثم انتقل منه إلى إنبى ، ثم الداخلية ، و سموحة ، وفى عام 2018 انتقل إلى بيراميدز ، وتألق مع الفريق بشدة ، حتى لفت نظر الجهاز الفنى للمنتخب
وقد شارك بكار خلال الموسم فى 22 مباراة بمسابقة الدورى، مباراة واحدة فى الكأس ، أحرز هدفان ، و صنع اخر لزملاؤه .
بكار بالبدلة
بكار ع حمام السباحة
بكار فى احد المولات
بكار فى النادى
بكار و صلاح سليمان وعزومة سمك
بكار و كينو
بكار وشيكا
بكار
رجب بكار والسلفى
رجب بكار
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