شكرا لقرائتكم خبر عن "فيديو" على معلول.. الوريث الشرعى لعماد متعب فى الأهلى والان مع تفاصيل الخبر



القاهرة - بواسطة محمد صلاح - الخليج 365 بلس

يبدو أن التونسى على معلول الظهير الأيسر للنادى الأهلى سيكون الوريث الشرعى لعماد متعب مهاجم القلعة الحمراء السابق والذى اشتهر بين عشاق الفانلة الحمراء بالتسجيل فى الأوقات القاتلة من عمر المباريات بعدما أبدع الظهير الطائر ونجح فى حسم العديد من المباريات لصالح الاهلى هذا الموسم .

ويعد علي معلول من أفضل اللاعبين داخل قارة أفريقيا فى مركز الظهير الأيسر، حيث يعتمد عليه النادي الأهلي ومنتخب تونس بشكل أساسى فى جميع المباريات.

معلول سجل للأهلى ستة أهداف هذا الموسم ليتفوق على المهاجمين ونجح فى حسم عدة مباريات لصالح المارد الاحمر أبرزها مباراة الاتحاد السكندرى وطلائع الجيش .

علي معلول سجل أول أهدافه بقميص المارد الأحمر فى مرمى طنطا من ضربة جزاء ضمن مباريات بطولة الدوري المصرى الممتاز موسم 2016 / 2017.

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اللاعب البالغ من العمر 29 عامًا لم يكن انتماؤه لمدينة صفاقس التونسية لمجرد اللعب لصفوف النادى فقط، لكنه ولد هناك فى الأول من يناير عام 1990.

تم تصعيد معلول للفريق الأول في عام 2008، حين كان عمره وقتها 18 عامًا، بعد ظهوره بمستوى جيد خلال تواجده فى جميع الفئات السنية للناشئين فى نادى الصفاقسى.

واستطاع على معلول خلال 179 مباراة لعبها بقميص الصفاقسى فى كل المسابقات تسجيل 36 هدفا، وكانت منها 19 ركلة جزاء، 6 ركلات ثابتة، 8 بقدمه اليسرى و3 باليمنى، بالإضافة لصناعته 43 هدفا.

ويمتلك معلول رقمًا قياسيًا مسجل باسمه فى الدورى التونسى، فهو أول مدافع فى تاريخ الدورى التونسى يحصل على لقب هداف المسابقة برصيد 16 هدفا.

حقق الظهير الأيسر للأهلي مع الصفاقسى التونسى ثلاثة ألقاب، هى الدورى التونسى 2013 والكونفدرالية 2013، وكأس شمال أفريقيا للأندية أبطال الكؤوس، ومع الأهلى بطولة الدورى المصرى مرتين وكأس مصر وكأس السوبر المحلى مرة واحدة .