موعد مباراة ليفربول ونيوكاسل في البريميرليج.. والقناة الناقلة.. والتشكيل والغيابات

كتب: ضياء السقا

عشاق البريميرليج على موعد مع مباراة قوية، حيث يستضيف نيوكاسل يونايتد، نظيره ليفربول، المحترف بصفوفه النجم المصري محمد صلاح، في التاسعة إلا ربع مساء السبت، في الجولة الـ37 من مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز.

ويدخل ليفربول اللقاء متأثرا بخسارته منذ أيام على يد برشلونة الإسباني بثلاثية نظيفة، في ذهاب الدور نصف النهائي من دوري أبطال أوروبا.

ويسعى لاعبو الريدز لاستعادة نغمة الانتصارات في إطار الصراع مع مانشستر سيتي على لقب البريميرليج.

ويحتل ليفربول المركز الثاني برصيد 91 نقطة، متأخرا عن مانشستر سيتي، المتصدر بنقطة واحدة، فيما يأتي نيوكاسل في المركز الـ13 بـ42 نقطة.

ويحتل صلاح المركز الأول بترتيب الهدافين بـ21 هدفا، يليه ساديو ماني وأجويرو بـ20 هدفا، لكل منهما.

وحقق النجم المصري رقما قياسيا جديدا، مؤخرا، إذ أصبح أول لاعب يسجل 20 هدف أو أكثر في موسمين متتاليين مع ليفربول، منذ لويس سواريز مهاجم برشلونة الإسباني الحالي في موسمي 2012-2013 و2013-2014.

وكان صلاح قد سجل 44 هدفاً في جميع المسابقات مع ليفربول الموسم الماضى.

تشكيل وغيابات ليفربول

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يغيب عن ليفربول أدم لالانا ونابي كايتا للإصابة.

ومن المتوقع أن يبدأ نادى ليفربول المباراة بتشكيل مكون من:

أليسون

آندرو روبرتسون - فيرجيل فان دايك - ماتيب (جوميز)- أرنولد

فينالدوم- هندرسون- فابيانو

ساديو ماني - فيرمينيو- محمد صلاح

القناة الناقلة

المباراة ستذاع على beIN SPORTS HD2.