عبدالحفيظ: الأهلي بطل الدوري.. ونمارس الضغط على المنافسين

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عمر قورة:

أكد سيد عبدالحفيظ، مدير الكرة بالأهلي، ثقته في تتويج الفريق الأحمر بلقب الدوري المصري الممتاز، مشيرًا إلى ضرورة ممارسة الضغط على المنافسين خلال المرحلة المقبلة من المسابقة.

وقال عبدالحفيظ، في تصريحات هاتفية لقناة "الحدث اليوم" صباح الجمعة: "يوجد وقت في المنافسة يجب خلاله ممارسة أسلوب الضغط على المنافسين خارج الملعب".

وأضاف: "العالم كله يتبع هذا الأمر وبشكل احترافي وليس الأهلي فقط، لكن لا بد من اختيار الألفاظ بعناية دون التجريح أو التقليل من أي شخص أو ناد".

وأوضح: "مصير الدوري أصبح في أيدينا حاليًا دون النظر إلى نتائج المنافسين، التي نحترمها ونقدرها بكل تأكيد".

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وتحدث عبدالحفيظ عن إمكانية حصد الدوري قائلا: "الأمر صعب وليس سهلا، لكن ما زلت عند رأيي بأن الأهلي سيكون بطل الدوري، لكن نحتاج إلى العمل المكثف داخل الملعب وخارجه".

وأتم مدير الكرة بالأهلي قائلا: "مانشستر سيتي انتصر بصعوبة على متذيل الدوري الإنجليزي، وفارق النقطة والنقطتين يصيب أي فريق بالتوتر مهما كانت قدراته وهذا أمر طبيعي، لكن يجب عدم فقدان الهوية أو الشخصية".

الأهلي يستعد حاليا لمواجهة النجوم يوم الأحد المقبل في إطار منافسات مسابقة الدوري الممتاز، والمحدد لها على إستاد بتروسبورت.

يذكر أن الأهلي يتساوى مع بيراميدز في عدد النقاط برصيد 64 نقطة لكل منهما على صدارة ترتيب الدوري، لكن الأحمر لديه مباراتين مؤجلتين، بينما يأتي الزمالك في المركز الثالث برصيد 60 نقطة من 27 مباراة.