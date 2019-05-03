مدرب فالنسيا يرفض تحمل مسؤولية الخسارة أمام آرسنال

أبدى مدرب فالنسيا، مارسيلينو غارسيا، حزنه الشديد عقب خسارته أمام آرسنال الإنجليزي 1-3، في ذهاب نصف الدوري الأوروبي لكرة القدم.

قال مارسيلينو في مؤتمر صحافي عقب اللقاء: “نشعر بأسى شديد لعدم تحقيق نتيجة أفضل من ذلك، أرى أنها خسارة قاسية، آرسنال كان أكثر حسماً بتسجيل هدفين من فرصتين، أعتقد أن جمهور فالنسيا لا يرى أن الخصم تفوق علينا”.

وأشار المدير الفني إلى أن الفريق كان ينقصه الخبرة في مثل هذه المواجهات، مقارنة بلاعبي آرسنال، كما وجه المدرب انتقادات للأخطاء الدفاعية للاعبيه، ما تسبب في استقبال ثلاثة أهداف.

وبهذا الفوز يخوض آرسنال مواجهة الإياب الأسبوع المقبل على ملعب ميستايا بأفضلية نسبية، بينما يتعين على “الخفافيش” الفوز بفارق هدفين على الأقل لضمان التأهل إلى النهائي.