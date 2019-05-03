أوباميانغ متفائل بعد هدفه القاتل في فالنسيا

عبر مهاجم آرسنال الإنجليزي، الغابوني بيير إيمريك أوباميانغ، عن سعادته بالهدف القاتل الذي سجله أمام فالنسيا بالثواني الأخيرة من مباراة ذهاب نصف الدوري الأوروبي.

صرح عقب اللقاء الذي انتهى بفوز “الغانرز” 3-1: “أتمنى أن يكون للهدف الثالث أهميته، لم نبدأ اللقاء بشكل جيد، لكننا تداركنا الهدف الأول ونجحنا في التعويض، بدأنا ببعض التوتر لأننا خسرنا في آخر ثلاث مباريات لنا”.

وتابع: “لدينا فرصة كبيرة لبلوغ النهائي، نعلم مدى صعوبة المواجهة المقبلة، لكن إذا قدمنا نفس المستوى فسننجح”.

وأشار إلى أن الفريق يهدف للوصول إلى نهائي “اليوروبا ليغ” والفوز باللقب”.

واختتم: “ستكون فرصة للتأهل إلى دوري الأبطال الموسم المقبل، العام الماضي خرجنا من نصف النهائي لكننا تعلمنا من أخطائنا، وأتمنى ألا نكررها ثانية، سنبذل أقصى ما بوسعنا للتأهل إلى “التشامبيونز ليغ”.