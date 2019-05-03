لاعب ليدز يونايتد يعاقب السبب “خداع الحكم”

قرر الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم، إيقاف لاعب ليدز يونايتد، باتريك بامفورد، مباراتين بسبب خداع الحكم في التعادل 1-1 مع أستون فيلا، في دوري الدرجة الثانية.
طُرد لاعب أستون فيلا، أنور الغازي، بعد شجار مع بامفورد في الشوط الثاني، بعدما افتتح ماتيوش كليش التسجيل لليدز، رغم سقوط أحد لاعبي أستون فيلا على الأرض.
وطلب مدرب ليدز مارسيلو بيلسا من لاعبيه ترك أستون فيلا يدرك التعادل دون تدخل.
وقال الاتحاد الإنجليزي الذي ألغى طرد الغازي: “بامفورد قام بتصرف سيء، أدى إلى طرد لاعب الفريق المنافس”.
وأضاف: “سيتم إيقاف باتريك بامفورد لمباراتين، بعد اتهامه بخداع الحكم”.
وسيغيب بامفورد عن مباراة ليدز في ختام الموسم ضد إيبسويتش تاون بعد غد الأحد، بالإضافة إلى ذهاب الدور نصف النهائي لملحق الصعود.
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