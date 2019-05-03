رياضة | ماتشات اليوم

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ماتشات اليوم والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يشهد اليوم الجمعة 3 مايو بعض المباريات في الدوريات الأوروبية المختلفة، والتي تعد حاسمة في مشوار جميع البطولات على مستوى العالم.

ويرصد لكم "الخليج 365 الرياضي" أهم مباريات اليوم الجمعة 3 مايو في جميع المنافسات العالمية والأفريقية والعربية.

- الدوري الإنجليزي إيفرتون vs بيرنلي .. في الساعة 9 مساءً عبر قناة بين سبورتس الرياضية 2 HD. - الدوري الإيطالي Advertisements يوفنتوس vs تورينو ..في الساعة 8:30 مساءً عبر قناة بين سبورتس الرياضية 4 HD. - الدوري الألماني ماينز vs لايبزيج .. في الساعة 8:30 مساءً عبر قناة بين سبورتس الرياضية 5 HD. - الدوري الإسباني إشبيلية vs ليجانيس ..في الساعة 9 مساءً عبر قناة بين سبورتس الرياضية 3 HD.

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