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رياضة | استبعاد 6 لاعبين من قائمة الزمالك لموقعة النجم الساحلي

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كشف السويسري كريستيان جروس ، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك ، عن قائمة الفريق التى ستسافر اليوم الجمعة استعدادا لمواجهة النجم الساحلي ، في إياب الدور نصف النهائي لكأس الكونفيدرالية الأفريقية ، والتي ستقام على ملعب سوسة بتونس الأحد المقبل.

 

وضمت قائمة الزمالك اللاعبين:

 

محمود جنش - عماد السيد - عمر صلاح في حراسة المرمي

 

محمود الونش - محمود علاء - عبد الله جمعة- حمدي النقاز - بهاء مجدي - محمد عبد الغني - محمد عبد السلام في خط الدفاع

 

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طارق حامد - محمود عبد العزيز - محمد حسن - إبراهيم حسن - محمود كهربا - يوسف أوباما - محمد إبراهيم - أيمن حفني - أحمد زيزو في خط الوسط

 

حميد أحداد - عمر السعيد في خط الهجوم

 

واستبعد جروس كل من حازم إمام ومصطفى فتحي وفرجاني ساسي وخالد بوطيب ومحمد عنتر للإصابة وجاء استبعاد أحمد مدبولي لأسباب فنية.

 

 

 

 

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