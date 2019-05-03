رياضة | موعد مباراتي نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا في موقعتي الإياب

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر موعد مباراتي نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا في موقعتي الإياب والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يحل الترجي الرياضي التونسي ضيفا على مازيمبي الكونغولي، في حين يستقبل صن داونز الجنوب إفريقي نظيره الوداد البيضاوي المغربي مساء غد السبت، في جولة الإياب بنصف نهائي دوري أبطال إفريقيا.

وتقام مباراة الترجي ومازيمبي في تمام الساعة الثالثة عصرا بتوقيت القاهرة، أما الوداد ضد صن داونز فتنطلق في تمام الساعة السادسة في نفس اليوم.

نتائج مباريات الذهاب:

ونجح فريق الوداد المغربي في حسم مباراة الذهاب أمام صن داونز الجنوب إفريقي بهدفين مقابل هدف في عقر دار بطل المغرب.

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سجل لفريق الوداد الثنائي صلاح الدين سعيدي وبديع أووك ، فيما جاء هدف صن داونز الجنوب إفريقي الوحيد عن طريق أنيلي نجكونجكا.

ويسعى فريق صن داونز إلى تعويض خسارته في لقاء العودة بعقر داره في جنوب إفريقيا وتخطي عقب الوداد المغربي من أجل التأهل لنهائي دوري أبطال إفريقيا بعد تخطي الأهلي في دور الثمانية.

وأقيمت مباراة واحدة بين الترجي التونسي ومازيمبي الكونغولي وانتهت فوز الترجي بهدف نظيف في عقر دار بطل تونس.

ويحل الفريق التونسي في مواجهة العودة ضيفاً على مازيمبي الكونغولي في عقر داره، ويحتاج الأخير للفوز بفارق هدف من أجل التأهل.