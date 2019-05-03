رياضة | حوار| سيدات طائرة الأهلي يكشفن كواليس حصد بطولة إفريقيا.. وسر الإنجازات المتتالية في السنوات الأخيرة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر حوار| سيدات طائرة الأهلي يكشفن كواليس حصد بطولة إفريقيا.. وسر الإنجازات المتتالية في السنوات الأخيرة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قدّم الفريق الأول للكرة الطائرة للسيدات بالنادي الأهلي موسمًا مميزا، بعدما سيطر على عدد من الألقاب وحقق الثلاثية وهي: كأس مصر والدوري المصري ثم اللقب الأفريقي للمرة العاشرة في تاريخ القلعة الحمراء، وتعرض لخسارة لقب البطولة العربية فقط في منتصف الموسم في المباراة النهائية.

وفي حوار خاص لـ "الخليج 365 الرياضي"، مع بطلات النادي الأهلي للكرة الطائرة نهلة سامح وأية الشامي يتحدثنّ عن سر نجاح الفريق في حصد البطولات وأبرز الكواليس داخل الأهلي وأصعب مبارياتهم هذا الموسم.

- ما رأيكم في الموسم الحالي بالنسبة للفريق ؟

كان ذلك الموسم صعبا للغاية في بدايته، خاصة بعد خسارة لقب البطولة العربية في شهر يناير الماضي في النهائي أمام فريق الصفاقسي، ولكننا انهينا الموسم بشكل مميز وحققنا الثلاثية.

- كم عدد البطولات التي حصلتن عليها في الأهلي؟

حصلنا على عدد كبير من البطولات منذ أن لعبن في قطاعات الناشئين داخل النادي الأهلي، ودائمًا ما نخوض البطولات من أجل التتويج بها.

- ما سبب خسارة لقب البطولة العربية ؟

كانت مباراة غريبة الأطوار، حيث كان جميع اللاعبات في مستوى غير جيد، ولكن تلك البطولة حفظت الجميع على تحقيق جميع الألقاب المتبقية في الموسم.

- ما سر نجاح سيدات الطائرة في الفوز بالبطولات هذا الموسم؟

نتعامل دائما كأسرة واحدة في جميع المباريات والمعسكرات، والجميع يخاف على مصلحة الفريق في النهاية، ونعرف جيدا اننا نلعب على حصد جميع البطولات التي ننافس عليها.

- ما أصعب مباراة في مشوار الأهلي للتتويج بالبطولة الإفريقية للطائرة للمرة العاشرة؟

مباراة الأنابيب الكيني في نصف النهائي هي الأصعب، حيث بدأنا اللقاء بشكل سيئ، ولكننا نجحنا في تخطي المباراة لنهائي البطولة، خاصة وأن البطولة تلعب على صالة النادي الأهلي.

- كيف تستقبلن المقارنات مع فريق الصالات الأخرى داخل النادي الأهلي ؟

دائما ما يقارن فريق الكرة طائرة سيدات بجميع الفرق في السلة واليد، ولكن هذا يمثل ضغط دائما علينا لتحقيق جميع البطولات.

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- هل كانت لديكم عروض للرحيل عن الأهلي قبل التجديد في بداية الموسم ؟

كنا نملك العديد من العروض داخل مصر وفي افريقيا، ولكن فضلنا التجديد للنادي الأهلي، والمنافسة على جميع الألقاب مع القلعة الحمراء، رغم الإغراءات المادية الكبيرة في الأندية الأخرى.

- حدثونا عن دور كابتن حمدي الصافي خلال هذا الموسم ؟

منذ توليه المسؤولية في عام 2015؛ قام الكابتن حمدي بتغيير شكل الفريق وتدعيمه بلاعبين جُدد ومحترفين، كما استطاع أن يحصد 4 بطولات إفريقية وبطولتين عربيتين والدوري والكأس طوال الـ 4 سنوات وهو إنجاز كبير يُحسب له، وهو يعرف كيفية التعامل مع جميع اللاعبات، والتحضير دائما لجميع البطولات.

- كيف يؤثر الجمهور مع الفريق في حصد الألقاب ؟

الجمهور يمثل عامل قوة كبيرة مع الفريق في جميع البطولات التي يحضر خلالها، ويشكل ضغطا على جميع المنافسين، وهذا ما تسبب في خسارة لقب البطولة العربية بعد عدم حضور الجماهير.

- هل تأثر الفريق بالاصابات في بداية الموسم ؟

في البداية تأثرنا بالاصابات، حيث تعرضت نور ياسين ودانا شوقي للإصابة بقطع في الرباط الصليبي، ولكن دخلنا الموسم باللاعبين المتاحين، وحققنا ما كنا نرغب فيه منذ البداية.

- كيف تكون أجواء المباريات خارج مصر؟

الحضور الجماهيري يُشكل في بعض الأحيان ضغط كبير علينا، خاصة وأن البطولة الأفريقية القادمة ستكون بنسبة كبيرة خارج مصر، بعد خوض اخر نسختين في افريقيا داخل صالات النادي الأهلي.

- هل يوثر دور المحترفين مع الفريق في حصد الألقاب ؟

كاترين حاليا تلعب مع الفريق دور مهم للغاية، وهي تعد من افضل المحترفين التي لعبت في النادي الأهلي خلال السنوات الأخيرة، والفريق يسعى دائما لجلب المحترفين للحصول على جميع البطولات.

- كيف تغيرت سياسية الفريق مع تغير مجلس إدارة الفريق ؟

الفريق لا يتأثر بتغير مجلس إدارة النادي، وان جميع مجالس الإدارة تسير على خطى واحد وثابت في جميع السنوات الأخيرة، والرواتب دائما تضاعف مع كل تغير لمجلس الإدارة الجديد، والجميع يوفر سبل النجاح لتحقيق الفريق لكل البطولات.