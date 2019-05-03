شكرا لقرائتكم خبر عن المنتخب يفاضل بين أحمد على وخالد قمر لهجوم الفراعنة فى أمم أفريقيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يفاضل المكسيكي خافيير أجيرى المدير الفني لمنتخب مصر بين الثنائى أحمد على مهاجم المقاولون وخالد قمر مهاجم الاتحاد السكندري لضم أى منهما لقائمة المنتخب فى المعسكر المقبل استعداداً لبطولة أمم أفريقيا 2019 التى تستضيفها مصر خلال الفترة من 21 يونيو حتى 19 يوليو.

تعتبر فرص أحمد على مهاجم المقاولون هى الأكبر حتى الأن حيث سجل اللاعب 17 هدفا فى الدورى تربع بها على عرش سباق هدافى الدورى ويلاحقه خالد قمر فى المركز الثانى بـ 14 هدفا، كما حجز محمود علاء مداف الزمالك مكانه فى القائمة النهائية أيضا حيث وصفه الخواجة بأنه "قائد وعنده قلب" وهو ما ظهر فى ودية نيجيريا التى تعرض خلالها اللاعب للإصابة استلزمت 10 غرز فى الحاجب.