شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد فتحي يُجدد طلب رفع قيمة عقده فى الأهلى والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - جدد أحمد فتحى نجم النادي الأهلى والمنتخب الوطني طلب تعديل قيمة عقده الأخير الذي تم توقيعه مؤخراً، مطالباً المساواة بعقود اللاعبين الكبار فى الفريق أمثال حسام عاشور ووليد سليمان، ووضع مسئولو الأهلي مبلغ 3 ملايين جنيه بعقد أحمد فتحي في الموسم الواحد،، بخلاف باقى اللاعبين الكبار الموضوع لكلاً منهم 5 ملايين جنيه سنويآ.
وأرجع مسئولو الأهلى خفض قيمة عقد أحمد فتحى بالمقارنة بباقى اللاعبين الكبار لحصوله على ما يقرب من 22 مليون جنيه من أحد المحبين للنادي قبل توقيعه عقود التجديد، وبالتالي فمن الطبيعي أن تقل قيمة عقده عن اللاعبين الذين قاموا بالتوقيع علي بياض.
ويرفض أحمد فتحى افتعال أى أزمة داخل الفريق فى الوقت الحالى نظراً لحساسية المرحلة ودخول الفريق فى منافسة شرسة على بطولة الدوري العام، خاصة بعد خسارة دورى أبطال افريقيا وتوديع الأميرة الافريقي من دور الثمانية أمام صن داونز الجنوب افريقي.
وأكد أحمد فتحى لإدارة الأهلى أنه فى حالة رفض الإدارة لتعديل قيمة عقده فأنه سيبدأ فى التفكير بالرحيل عن الفريق لأحد الأندية العربية التي تتسابق على ضمه منذ فترة، خاصة وأنه سيحصل حال الرحيل لأحداها على أضعاف القيمة المالية التي يحصل عليها فى الأهلى حالياً.
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