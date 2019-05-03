الان تتابع أبرز المباريات العربية والعالمية اليوم الجمعة والبث المباشر والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل الرياض- الخليج 365:

تقام اليوم الجمعة الموافق 3-5-2019 مباريات مثيرة في الدوريات العالمية ، حيث يلتقي يوفنتوس الايطالي مع فريق تورينو في مواجهة ساخنة بالدوري الإيطالي.

فيما تقام 4 مباريات في دوري الخليج العربي، تجمع الفجيرة مع الإمارات، وشباب الأهلي مع الظفرة، والشارقة مع دبا الفجيرة، والنصر مع بني ياس.

وفيما يلي أبرز مباريات اليوم الجمعة 3 مايو (آيار):

دوري الخليج العربي

18:00 الفجيرة × الإمارات

18:05 شباب الأهلي × الظفرة

20:45 الشارقة × دبا الفجيرة

20:45 النصر × بني ياس

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الدوري الإسباني

23:00 إشبيلية × ليغانيس

الدوري الإنجليزي

23:00 إيفرتون × بيرنلي

الدوري الإيطالي

22:30 يوفنتوس × تورينو

الدوري الألماني

22:30 ماينز × لايبزيغ

الدوري الفرنسي

22:45 ستراسبورغ × مارسيليا

كأس الاتحاد الآسيوي

18:00 هلال القدس × النجمة

وفيما يلي أبرز مباريات البث المباشر بصحيفة الخليج 365:

مشاهدة مباراة يوفنتوس وتورينو بث مباشر في الدوري الإيطالي

https://www.alweeam.com.sa/588903