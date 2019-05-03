الان تتابع أبرز المباريات العربية والعالمية اليوم الجمعة والبث المباشر والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل الرياض- الخليج 365:
تقام اليوم الجمعة الموافق 3-5-2019 مباريات مثيرة في الدوريات العالمية ، حيث يلتقي يوفنتوس الايطالي مع فريق تورينو في مواجهة ساخنة بالدوري الإيطالي.
فيما تقام 4 مباريات في دوري الخليج العربي، تجمع الفجيرة مع الإمارات، وشباب الأهلي مع الظفرة، والشارقة مع دبا الفجيرة، والنصر مع بني ياس.
وفيما يلي أبرز مباريات اليوم الجمعة 3 مايو (آيار):
دوري الخليج العربي
18:00 الفجيرة × الإمارات
18:05 شباب الأهلي × الظفرة
20:45 الشارقة × دبا الفجيرة
20:45 النصر × بني ياس
الدوري الإسباني
23:00 إشبيلية × ليغانيس
الدوري الإنجليزي
23:00 إيفرتون × بيرنلي
الدوري الإيطالي
22:30 يوفنتوس × تورينو
الدوري الألماني
22:30 ماينز × لايبزيغ
الدوري الفرنسي
22:45 ستراسبورغ × مارسيليا
كأس الاتحاد الآسيوي
18:00 هلال القدس × النجمة
وفيما يلي أبرز مباريات البث المباشر بصحيفة الخليج 365:
مشاهدة مباراة يوفنتوس وتورينو بث مباشر في الدوري الإيطالي
https://www.alweeam.com.sa/588903
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