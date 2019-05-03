رئيس اتحاد جدة يوجه رسالة للجماهير بعد خسارة كأس الأبطال

جدة - عمرو شويل جدة- الخليج 365:

وجه لؤي هشام ناظر رئيس نادي اتحاد جدة، رسالة لجماهير فريقه بعد خسارة لقب كأس خادم الحرمين الشريفين لكرة القدميوم امس الخميس.

وخسر الاتحاد 1 / 2 أمام التعاون في المباراة النهائية للبطولة التي جرت بملعب الملك فهد بالعاصمة السعودية الرياض.

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وكتب لؤي ناظر عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي (تويتر) “للأسف ضاعت علينا بطولة غالية.. لم نقدم المستوى المطلوب الذي اعتدنا عليه في الفترة السابقة، اللاعبون قدموا كل ما لديهم وثقتي بهم لن تتزعزع”.

وأضاف ” أمامنا مهام أخرى يجب علينا أن نستعد لها فوراً لتحقيق ما نأمل له في باقي الموسم”.

يذكر أن اتحاد جدة يحتل المركز الثاني في قائمة أكثر الفرق المتوجة بالبطولة، بعدما حصل على الكأس في تسع مناسبات، بفارق أربعة ألقاب خلف جاره أهلي جدة، صاحب الرقم القياسي في عدد مرات الفوز بالبطولة.