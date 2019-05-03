دوري أبطال آسيا يرحب بالتعاون السعودي

جدة - عمرو شويل الرياض- الخليج 365:

هنأ الحساب الرسمي لدوري أبطال آسيا على موقع التواصل الاجتماعي”تويتر”، فريق التعاون بتحقيقه لقب كأس خادم

الحرمين الشريفين لكرة القدم، وذلك بعد فوزه على اتحاد جدة 2 / 1، يوم أمس الخميس، في المباراة التي أٌقيمت بينهما على ملعب الملك فهد بالعاصمة السعودية الرياض.

Advertisements

وكتب الحساب الرسمي للبطولة الآسيوية: “التعاون يتوج بطلاً لكأس الملك لأول مرة في تاريخه، أهلاً بكم في دوري أبطال آسيا 2020”.

وضمن التعاون مشاركته بشكل مباشر في دوري أبطال آسيا الموسم المقبل، بغض النظر عن ترتيبه في جدول دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، حيث يحتل المركز الرابع برصيد 52 نقطة.

وفاز التعاون بلقب كأس خادم الحرمين الشريفين، للمرة الأولى في تاريخه، بعد أن فاز على اتحاد جدة 2 1/، في المباراة التي أٌقيمت في ملعب الملك فهد.