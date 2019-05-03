الامارات | التعاون يدخل تاريخ الكرة السعودية

شكرا لقرائتكم خبر عن التعاون يدخل تاريخ الكرة السعودية والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أحرز ليندر تاومبا هدفاً في الدقيقة الأخيرة ليقود التعاون للتتويج بلقب كأس ملك السعودية لكرة القدم بعد الفوز 2-1 على الاتحاد حامل اللقب في المباراة النهائية، ليدخل التعاون تاريخ الكرة السعودية بفوزه باللقب للمرة الأولى.

وافتتح الاتحاد التسجيل في الدقيقة 32 عبر الصربي ألكسندر بريوفيتش بتسديدة مباشرة بعد تمريرة عرضية من التشيلي كارلوس فيلانويفا.

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لكن التعاون هيمن على الشوط الثاني وأحرز هدفين متتاليين عبر طلال العبسي من ضربة رأس إثر تمريرة عرضية من السوري جهاد الحسين في الدقيقة 55.

وأضاف المهاجم الكاميروني تاومبا هدف الانتصار في الدقيقة الأخيرة بعد مراوغة أحد مدافعي الاتحاد ليسدد في نحو المرمى من مدى قريب لكن فواز القرني تصدى للكرة وارتدت إلى تاومبا وتابعها في الشباك.