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الامارات | محمد صلاح يحطم أسنان مدافع برشلونة

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أحمد طارق-دبي 0 تبليغ

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - فقد قلب الدفاع الفرنسي كليمان لانغليه جزءاً من أسنانه خلال فوز فريقه برشلونة الإسباني على الإنجليزي 3-0،، في ذهاب نصف نهائي في كرة القدم.

وقال لانغليه وفقاً لوكالة الأنباء الفرنسية بعدما قطع برشلونة شوطاً كبيراً نحو النهائي: "فقدت جزءاً صغيراً من أسناني لكن الأمر ليس خطيراً، أريد فقدان أجزاء إضافية (بحال تحقيق الفوز)".

وشرح لانغليه مواجهة هجوم ليفربول بقيادة المصري الدولي محمد صلاح والسنغالي ساديو ماني: "عرفنا أننا سنعاني، لديهم أقوى الهجومات الأوروبية، فريقهم يفرض الإيقاع لكننا عرفنا كيف نبقى متضامنين".

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وعن مواجهة صلاح أفضل لاعب في للموسم الماضي والذي أصاب القائم في نهاية المباراة: "كانت أول 20 دقيقة معقدة (معه)، تعين علي التأقلم مع مسافة التدخل، لم يكن علي الاستلام في العمق بل البقاء قريباً للتدخل".

وأردف لاعب إشبيلية الإسباني السابق: "أصبحت الأمور أسهل بعد ذلك من حيث تحليل مسافات التدخل، كي أحصل على الوقت ومساعدة زملائي عندما يقوم بالالتفاف".
 

 

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الامارات اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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