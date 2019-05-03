الامارات | محمد صلاح يحطم أسنان مدافع برشلونة

شكرا لقرائتكم خبر عن محمد صلاح يحطم أسنان مدافع برشلونة والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - فقد قلب الدفاع الفرنسي كليمان لانغليه جزءاً من أسنانه خلال فوز فريقه برشلونة الإسباني على ليفربول الإنجليزي 3-0،، في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا في كرة القدم.

وقال لانغليه وفقاً لوكالة الأنباء الفرنسية بعدما قطع برشلونة شوطاً كبيراً نحو النهائي: "فقدت جزءاً صغيراً من أسناني لكن الأمر ليس خطيراً، أريد فقدان أجزاء إضافية (بحال تحقيق الفوز)".

وشرح لانغليه مواجهة هجوم ليفربول بقيادة المصري الدولي محمد صلاح والسنغالي ساديو ماني: "عرفنا أننا سنعاني، لديهم أقوى الهجومات الأوروبية، فريقهم يفرض الإيقاع لكننا عرفنا كيف نبقى متضامنين".

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وعن مواجهة صلاح أفضل لاعب في الدوري الإنجليزي للموسم الماضي والذي أصاب القائم في نهاية المباراة: "كانت أول 20 دقيقة معقدة (معه)، تعين علي التأقلم مع مسافة التدخل، لم يكن علي الاستلام في العمق بل البقاء قريباً للتدخل".

وأردف لاعب إشبيلية الإسباني السابق: "أصبحت الأمور أسهل بعد ذلك من حيث تحليل مسافات التدخل، كي أحصل على الوقت ومساعدة زملائي عندما يقوم بالالتفاف".

