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جدة - عمرو شويل النجم الساحلي ضد الزمالك .. مرتضى منصور يطالب جروس تحديد المستبعدين

طلب مرتضى منصور رئيس نادى الزمالك من السويسرى كريستيان جروس المدير الفنى للفريق، تحديد قائمة الراحلين عن الأبيض بنهاية الموسم الجارى، وذلك خلال الفترة الحالية، تمهيدًا لتسويقهم بشكل جيد قبل فتح باب الانتقالات الصيفية للموسم المقبل حتى تستفيد القلعة البيضاء ماديًا منهم.

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كما طلب رئيس الزمالك من جروس بتحديد موقفه من اللاعبين المُعارين المقرر عودتهم فى الموسم الجديد مع التقييم النهائى لهم حتى يتم حسم مصيرهم، وذلك بعدما طلبت عدد من إدارات الأندية تجديد اعارات بعضهم، حيث قام مسئولو الزمالك بإعارة أكثر من لاعب خلال الموسم الحالى، وهم رزاق سيسيه وأحمد داوودا للاتحاد السكندرى، ومصطفى محمد وإسلام جمال وكابوريا لطلائع الجيش، وعماد فتحى ومحمد أشرف روقا وأحمد رفعت لإنبى، وحسام باولو ومحمد مخلوف للداخلية، كاسونجو للوحدة السعودي، محمود دونجا المتواجد ضمن صفوف الإسماعيلى وباسم مرسى وأحمد فتوح لسموحة، وشيكابالا لصفوف أبولون سميرنى اليونانى والذى لم يكمل الإعارة، ومعروف يوسف المعار للشرطة العراقى.

وأجل جروس تقديم تقريره لمجلس الزمالك فى هذا الشأن لحين الانتهاء من ضغط المباريات الحالية حيث يرتبط الفريق بمواجهات مهمة بدايتها أمام النجم الساحلى التونسى، بغد الأحد، فى إياب دور نصف النهائى بالكونفدرالية، كان لقاء الذهاب قد انتهى بفوز الزمالك بهدف نظيف سجله كهربا.